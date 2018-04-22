Русская православная церковь "сильно обеднеет", если подчиненная ей украинская церковь получит автокефалию. Такое мнение выразила российский публицист Юлия Латынина, назвав РПЦ церковью президента РФ Владимира Путина. Латынина: А вы чего хотели? Чтобы Украина оставалась в путинской церкви? Фото: Леонид Латынин / Facebook "А вы чего хотели? Чтобы Украина оставалась в путинской церкви? Это же церковь не православная, она путинская. Помимо того что, извините, у многих иерархов – и это секрет Полишинеля – на плечах под рясой звездочки. Она просто тупо выполняет задачи идеологического отдела ЦК. Собственно, она, в принципе, всегда так делала – церковь, – с того момента, когда она стала государственной или парагосударственной", – сказала она.По словам журналистки, "Московский патриархат сильно обеднеет", если церковь в Украине отделится от него."Но я думаю, что им там, в патриархате, компенсируют как Дерипаске (российский бизнесмен Олег Дерипаска. – ) за верную службу: звездочек служащим попам прибавят, еще какие-нибудь концессии дадут", – отметила Латынина.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.21 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии превышением власти и вмешательством в церковные дела.22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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