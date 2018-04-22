|
Латынина об РПЦ: Это же церковь не православная, она путинская
|
22.04.2018 20:14
|
Русская православная церковь "сильно обеднеет", если подчиненная ей
украинская церковь получит автокефалию. Такое мнение выразила
российский публицист Юлия Латынина, назвав РПЦ церковью президента
РФ Владимира Путина. Латынина: А вы чего хотели? Чтобы Украина
оставалась в путинской церкви? Фото: Леонид Латынин / Facebook "А
вы чего хотели? Чтобы Украина оставалась в путинской церкви? Это же
церковь не православная, она путинская. Помимо того что, извините,
у многих иерархов – и это секрет Полишинеля – на плечах
под рясой звездочки. Она просто тупо выполняет задачи
идеологического отдела ЦК. Собственно, она, в принципе, всегда так
делала – церковь, – с того момента, когда она стала
государственной или парагосударственной", – сказала она.По
словам журналистки, "Московский патриархат сильно обеднеет", если
церковь в Украине отделится от него."Но я думаю, что им там, в
патриархате, компенсируют как Дерипаске (российский бизнесмен
Олег Дерипаска. – ) за верную службу: звездочек служащим
попам прибавят, еще какие-нибудь концессии дадут", – отметила
Латынина.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством
парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день
Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". По словам главы
государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со
вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился
более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал
обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому
патриарху.21 апреля Украинская православная церковь
Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о
предоставлении православной церкви в Украине
автокефалии превышением власти и вмешательством в церковные
дела.22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат
начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии
Украинской православной церкви.В Украине действует Украинская
православная церковь Киевского и Московского патриархатов,
Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других
конфессий.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира