Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Великобритании Борис Джонсон в рамках G7 обсудили новейшие угрозы, которые несет гибридная российская агрессия. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Канаде в Twitter, передает

"Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Великобритании Борис Джонсон в рамках G7 между прочего обсудили новейшие угрозы и вызовы, которые несет гибридная российская агрессия", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в посольстве, Климкин обсудил с лидерами украинской общины Канады дальнейшие шаги по консолидации международной поддержки Украины.

Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно помогать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.

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