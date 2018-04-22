|Климкин и Джонсон обсудили угрозы, которые несет российская агрессия
|22.04.2018 20:17
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Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Великобритании Борис Джонсон в рамках G7 обсудили новейшие угрозы, которые несет гибридная российская агрессия. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Канаде в Twitter, передает
"Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Великобритании Борис Джонсон в рамках G7 между прочего обсудили новейшие угрозы и вызовы, которые несет гибридная российская агрессия", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в посольстве, Климкин обсудил с лидерами украинской общины Канады дальнейшие шаги по консолидации международной поддержки Украины.
Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.
Как сообщал участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно помогать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.