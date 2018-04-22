|Вселенский Патриархат начинает процедуру предоставления автокефалии УПЦ, - Порошенко
|22.04.2018 20:18
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По словам президента, такое решение принял священный и Священный Синод Вселенского ПатриархатаВселенский Патриархат начал процедуры для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.
Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Соответствующее решение принял священный и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине Постановление Верховной Рады на его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей", - заявил Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.
Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви.
Народные депутаты от "Оппозиционного блока" направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, где уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка политиков решить собственные политические задачи.
20 апреля Запорожская епархия УПЦ опубликовала "Обращение верных чад Запорожской епархии УПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу вмешательства властей во внутреннюю жизнь Церкви".
Украинская Православная Церковь считает обращение президента Украины и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.
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