По словам президента, такое решение принял священный и Священный Синод Вселенского Патриархата

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Соответствующее решение принял священный и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине Постановление Верховной Рады на его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение от УПЦ КП и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" направили обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, где уверяют, что создание единой поместной церкви - это попытка политиков решить собственные политические задачи.

20 апреля Запорожская епархия УПЦ опубликовала "Обращение верных чад Запорожской епархии УПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу вмешательства властей во внутреннюю жизнь Церкви".

Украинская Православная Церковь считает обращение президента Украины и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.