Американцы призвали Украину повысить цену на газ для населения. Чтобы выполнить условия , передает со ссылкой на .

"Необходимо удвоить усилия по реформированию и выполнения программ Международного валютного фонда. Принять законы для создания действительно независимой антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", - заявил и.о. главы Госдепартамента Джон Салливан, пишет Сегодня.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии.

В то же время Джон Салливан призвал Москву к выполнению Минских обязательств и прекращение оккупации Крыма.

28 марта 2018-го продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня 2018 года. Таким образом, оставил неизменным тариф на газ для населения до июня текущего года.

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