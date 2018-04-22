Состоянием на 18.00 воскресенья боевики совершили 10 обстрелов позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, продолжая нарушать перемирие, никто не пострадал

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь, информирует пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

«В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.

По состоянию на 18.00 зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов», – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

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В частности, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ близко Талаковки.

Также гранатометы применялись по защитникам Шахты «Бутовка» и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы — под Павлополем и Гнутово.

Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого — велся снайперский огонь.

На луганском направлении с 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Троицкого.

«В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали», добавили в пресс-центре штаба.

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