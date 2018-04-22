Умерла грузинская шахматистка Нино Хурцидзе, которая была гросмейстром между женщин с 1993 года, а также имела титул международного мастера между мужчин с 1999 года, передает .

"Очень печальная новость: Нина Хурцидзе умерла. Мои соболезнования всем ее друзьям и семье", - сообщил фотогра и блогер David Llada.

Эту информацию также подтверждает и российская шахматная федерация.

Добавим, что наивысшего рейтинга Нино Хурцидзе достигла 1 июля 1999, и с результатом 2472 занимала 11 место в рейтинге ФИДЕ и третье место между грузинских шахматисток.

Ранее СМИ сообщали, что шахматистка борется со злокачественной опухолью.

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