|Умерла грузинская шахматистка Нино Хурцидзе
|22.04.2018 20:24
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Умерла грузинская шахматистка Нино Хурцидзе, которая была гросмейстром между женщин с 1993 года, а также имела титул международного мастера между мужчин с 1999 года, передает .
"Очень печальная новость: Нина Хурцидзе умерла. Мои соболезнования всем ее друзьям и семье", - сообщил фотогра и блогер David Llada.
Эту информацию также подтверждает и российская шахматная федерация.
Добавим, что наивысшего рейтинга Нино Хурцидзе достигла 1 июля 1999, и с результатом 2472 занимала 11 место в рейтинге ФИДЕ и третье место между грузинских шахматисток.
Ранее СМИ сообщали, что шахматистка борется со злокачественной опухолью.
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