Кроме него, отравления Скрипач могут быть причастны еще пять человек

Как пишет The Mirror, этот человек использует псевдоним Михаилс Савицкис и еще два фиктивных имени. Полиция считает, что он уже покинул Великобританию. Кроме него, отравления Скрипач могут быть причастны еще пять человек.

Позывной "Гордон" британские следователи узнали во время пятичасового допроса бывшего агента ФСБ Бориса Карпичкова, который в прошлом был двойным агентом латвийских спецслужб и российской ФСБ, в конце 90-х уехал на Запад, а в 2010 году получил убежище в Великобритании. Карпичков рассказал журналистам, что в 90-х "Гордон" был его подчиненным. Он получил юридическое образование в Латвийском университете, затем работал в КГБ и ФСБ. По словам Карпичкова, на его счету не менее одно убийство - в 90-х он застрелил главаря латвийского преступной группировки.

Фото: mirror.co.uk

Британская газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что полиция определила основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипача и его дочь Юлию. По данным газеты, они были отравлены группой людей, отправленных в Великобританию российскими властями и вернулись после покушения обратно в Россию.

Напомним, прежний сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта.

Великобритания обвинила в причастности к покушению России и выслала более 20 российских дипломатов. Такой же шаг сделали другие западные страны, откуда был выслан в общей сложности более 100 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.

Борис Карпичков в марте заявил британским СМИ, что незадолго до отравления Скрипач получил предупреждение о том, что ФСБ собирается устранить человека с такой фамилией. Кроме того, Карпичков рассказал, что около 10 лет назад сам пережил попытку отравления в Новой Зеландии.