Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, 1 ноября.

"Украинские перевозчики дополнительно получат 5 000 польских разрешений. Разрешения будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года. Польская сторона также передаст до 15 ноября 2019 г. 10 000 разрешений с предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году, которые будут действительными до 31 января 2021 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 ноября этого года Польша аннулирует предварительное количество разрешений в размере 160 тысяч на въезд. Для возвращения в страну регистрации в украинских грузовых перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

На 2020 год Польша по предварительной договоренности предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд, однако в Мининфраструктуры отмечают, что и впредь будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч.

Вопрос установления квоты разрешений на 2020 год окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Польши, которая состоится ориентировочно в конце ноября. К тому времени ожидается формирование нового польского правительства.

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