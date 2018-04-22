Зарубежные политики все больше обращают внимание на проблему с освобождением украинцев из плена.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», знаток по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что в Украине власти, обжегшись на нардепе Надежде Савченко, преимущественно охладели к судьбе политических пленников Кремля, информирует svodka.net.

В нашей стране и за рубежом не прилагается столько усилий для освобождения украинцев из плена, как это было в истории с политиком, поскольку «власть не видит для себя надлежащего пиар-эффекта», рассказал аналитик во время чата на «Главреде».

«А, обжегшись на Савченко, она преимущественно охладела к судьбе политических пленников Кремля, которых на сегодня в оккупированном Крыму и России насчитывается 66 человек», — отметил собеседник.

По его словам, «к счастью, зарубежные политики и общественные деятели все больше обращают внимание на эту проблему и обращают внимание на то, что украинская власть не проявляет должной активности в данном вопросе».

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«Например, недавно Объединение родственников политических пленников Кремля получило ответ из Брюсселя о том, что рекомендации этого объединения по усилению санкционного режима против России (например, бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года, пересмотра политики закупок энергоресурсов у России…) приняты во внимание, и часть из них уже имплементируется», — добавил Гончар.

«Кстати, Европейский парламент был первым, кто поименно в одной из своих крымских резолюций (от 5 октября 2017 года) назвал всех украинских политических пленников — тогда их было 44», — сказал он.

«Верховная Рада Украины сделала подобный шаг только недавно, и то каким-то образом ряд лиц «пропали» из этого перечня. Но, тем не менее, сейчас наблюдается консолидация украинских и международных усилий в вопросе освобождения как политических пленников Кремля, так и заложников на Донбассе. И для Запада эти вопросы являются также одним из стимуляторов усиления санкционного режима против России», — заявил эксперт.

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1 марта Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, и усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

В обращении также указаны фамилии более 50 граждан Украины, которые незаконно осуждены или арестованы в РФ.

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