ЕС призвал власти Армении освободить всех задержанных и начать разговор с оппозицией

Об этом сообщает Interfax.

Впоследствии Следственный комитет Армении задержал 26 человек по обвинению в нарушении общественного порядка, применении насилия против представителя власти, уничтожения имущества.

Еще трех человек арестовали по обвинению в организации и непосредственном участии в массовых беспорядках.

Два уголовных дела возбуждено по факту препятствования деятельности журналистов.

Ранее в воскресенье Министерство здравоохранения Армении сообщило о семи госпитализированных вследствие разгона полицией демонстрации оппозиционеров.

Генпрокуратура Армении сообщила, что три оппозиционные депутаты парламента Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. В ведомстве заявили, что депутаты, которые нарушили закон о свободе собраний, с 13 апреля организовывали сборы, игнорируя ограничения мэрии Еревана.

В то же время ЕС призвал власти Армении освободить всех задержанных в Ереване участников акции протеста и начать разговор с оппозицией для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини Майи Косьянчич, опубликованной на сайте Европейской службы внешних связей.

"Право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является общим и фундаментальным правом всех. Европейский Союз ожидает, что власти Армении вполне ценить это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены", - подчеркнула она.

По словам Косьянчич, очень важно, чтобы все вовлеченные стороны проявляли сдержанность и действовали ответственно.

"Следует обеспечить инклюзивный разговор, к которому призывал президент Армен Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации. Поэтому вызывает разочарование и тревогу тот факт, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратило дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.