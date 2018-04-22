Андрей Видищенко

Друзья, представляю Вашему вниманию специальный выпуск моей авторской программы "Национальный ориентир" на телеканале Перший Козацький касательно президентской спецоперации по форсированной легализации раскола в Православии в Украине.

19 апреля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала антиконституционную инициативу президента Украины Порошенко об обращении к Константинопольскому Патриарху с просьбой об Автокефалии и создании т.н. "Единой Православной Украинской Церкви".

Сразу скажу, что о готовности удовлетворить т.н. просьбу об автокефалиии и создании т.н. «Единой Поместной Православной Церкви» мы слышали только от представителей Банковой, следовательно говорить даже теоретически о политической готовности Фанара явно преждевременно.

Константинополь часто заявлял о собственной позиции через де-факто правую руку Патриарха Варфоломея, Архиепископа Телмесского Иова (Гечу). И речь была о том, что Константинополь нуждается в предоставлении согласия РПЦ (кириархальной Церкви, Матери-Церкви) на автокефалию УПЦ.

Украина, как часть исторической Руси, находится в прямой юрисдикции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

И необходимо понимать, что даже попытки проведения Константинополем инициатив Порошенко в жизнь нарушают нормы канонического права (которые, в свою очередь, очень строго регламентируют жизнь священный Церкви), ведь подобные действия были бы расценены как набег на территорию чужой канонической юрисдикции, это бы могло расколоть Вселенское Православие.

Признание раскольников будет иметь фатальные последствия для Единства Православия вследствие создания прецедента, когда любая группа самозванцев, мнящая себя «Православной Церковью», сможет претендовать на канонический статус своей структуры.

Предполагаю, что возможная активизация в данном вопросе теоретически может быть результатом последних осложнений в российско-турецких отношениях: поддержка удара представителей Североатлантического альянса по Сирии, нежелание возвращать Африн под юрисдикцию Дамаска и желание укрупнить собственный буфер на сирийско-турецкой границе.

Однако эти осложнения в рамках взаимодействия гарантов Астатинского процесса в лице Москвы и Анкары не настолько критичны, чтобы Диянет, эрдогановское государственное управление по делам религий, по указке Президентского дворца активизировал так явно антироссийскую составляющую через неприличного давления на Константинопольский патриархат.

Не менее важна и активизация наших американских коллег, продемонстрированная послом Госдепартамента по вопросам международной религиозной свободы Браунбеком, который был на аудиенции у Патриарха Варфоломея по вопросу урегулирования дел, связанных с Фетхуллахом Гюлленом.

В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович недавно была на аудиенции у главы УГКЦ Архиепископа Святослава (Шевчука), после которого он высказался в поддержку президентской инициативы (наличие греко-католического фактора уже наводит на недобрые мысли о прозелитизме , попытке УГКЦ заигрывать с Фанариотами и очередной попытке , отколовшихся от Церкви в 1596 году деятелей, играть роль Троянского коня в Православии).

Касательно внутриукраинского фактора.

Разумеется, что инициатива Порошенко являет собой элемент предвыборной кампании.

Пост-майданная власть не может предъявить обществу каких-либо достижений, только доведение нашей страны до полной разрухи и общенациональной катастрофы. Отмечу, что эскалацией насилия в межконфессиональном вопросе правящий режим идет на политическое самоубийство.

Нынешняя пародия на правящий класс продолжает расшатывать основы нашей государственности и национальной идентичности, где Православие исторически выступает в качестве стержневого элемента.

В Украине государство отделено от Церкви, действий Президента и Верховной Рады антикоституционны по определению (нарушение статьи 35 Конституции Украины !). Данные институты не имели никакого права вмешиваться в межконфессиональные отношения.

Посмотрите, сограждане, кто же наиболее активно желал форсирования антиконституционных инициатив Банковой в парламенте? Протестантский пастор Турчинов, греко-католик Парубий с сотоварищами, Ляшко (прости Господи!). Неужто именно греко-католики имеют право навязывать православному большинству свое видение будущего в области Православия в Украине!?

Побойтесь Бога, господа, это же вершина цинизма!!!

При этом, стоит отметить, подспорьем только этого процесса выступает невежество значительное части общества и ложь инициаторов, дьявольская ложь, порожденная ненавистью к Православной вере как исторической религии нашего народа.

Украинским властям необходимо осознать, что Православному миру чужды принципы католического «папизма», ему чужды попытки вмешательства одной Поместной Церкви в дела другой (ведь даже сам титул Вселенского у Всесвятейшего Патриарха Константинопольского есть только лишь налог Византийской традиции).

Со слов доктора богословия иеромонаха Иоанна (Кумоярова):

«В отличии от Католической церкви, Православие не имеет на земле видимого главы, как не имеет и единой административной структуры. В свою очередь, признание раскольников автоматически делает раскольником того, кто их признает. И следовательно, ни одна Поместная Православная Церковь не должна идти на такой самоубийственный шаг. Вот, что говорят об этом канонические правила Церкви: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковый да будет отлучен» (10-е Апостольское правило).

В том числе запрет на совместную молитву с еретиками и раскольниками, т.е. с лицами, отлученными от общения церковного (это напрямую касается раскольников из УПЦ КП и УАПЦ), повторяют еще несколько канонических правил, например – 45-е и 65-е Апостольские правила, 33-е правило Лаодикийского Собора, 2-е правило Собора Антиохийского и т.д».

В наших условиях официальному Киеву необходимо усвоить аксиому, что с точки канонического права Церкви –«Истинная, Единая Церковь уже давно создана Господом нашим Иисусом Христом около двух тысяч лет назад, представляя собой органическое единство всех Поместных Православных Церквей, пребывающих в евхаристическом общении между собой и имеющих общую церковную иерархию (восходящую к Святым Апостолам).

При этом, административное устройство Церквей не имеет значения и может быть различным – автокефалия, автономия, патриархат (УПЦ имеет широкую автономию и внутреннее самоуправление в составе РПЦ).

В Украине же Вселенское Православие являет собой исключительно Украинская Православная Церковь (УПЦ) во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием». Строго говоря, на практике в Украине просто речи быть не может о создании некой «Единой Украинской Церкви», а исключительно об изменении канонического статуса УПЦ.

Этот вопрос теоретически можно обсуждать, но, опять же, это внутреннее дело Церкви и решить его в практическом ключе Церковь должна без вмешательства государства.

А как можно говорить про единство православных в Украине без позиции собственно УПЦ, существующей поместной Церкви нашего народа, канонической Церкви, крупнешей религиозной деноминации в стране?!

Сам Патриарх Варфоломей часто заявлял о том, что считает митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской православной церкви, единственным каноническим главой Православия в Украине. Оставаясь крупнейшей религиозной конфессией Украины, УПЦ с ее каноническим правом представляет из себя единственную историческую институцию, неразрывно присутствующую в жизни нашего общества со времен Крещения Руси в 988 году Святым Равноапостольным князем Владимиром, наглядным образом демонстрируя правопреемственность и силу Традиции.

Отмечу, что Патриарх Варфоломей также часто высказывался о том, что украинские раскольнические конфессии: «УПЦ КП», «УАПЦ», а также УГКЦ не принадлежат к Единой священный Соборной и Апостольской Церкви.

И никто из 15 Предстоятелей Поместных Церквей не готов жертвовать единством священный Церкви ради циничных политических желаний кого-либо из украинских политиков. Единства в Православии без УПЦ просто не достичь, соответственно, сама инициатива Порошенко направлена просто на легализацию раскола в Православии в Украине.

Легализация раскола не имеет прецедента в истории Церкви и признание раскольников имело бы фатальные последствия для Православного единства.

Полагаю, было бы крайне легкомысленно думать, что каноническое право, по которому живет вся Святая Церковь, может отменить действующий руководитель какого-либо современного государства, это полное невежество.

Хотелось бы верить, что возможность проведения таких неканонических инициатив в жизнь - только лишь заблуждение некомпетентных советников действующего главы государства.

Уврачевание раскола может происходить исключительно на основе канонического права!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира