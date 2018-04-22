В Японии 600 полицейских разыскивают 27-летнего вора Тацума Хирао, который сбежал из тюрьмы в префектуре Эхимэ, сообщает Страна .

Стоит отметить, что за несколько недель он успел совершить несколько мелких краж и угнать автомобиль. На месте украденого транспортного средства он оставил владельцу вежливую записку: "Я заимствую вашу машину, но ни в коем случае ее не поврежу".

Уже на свободе Тацума Хирао украл носки, мобильный телефон, кошелек и пару сандалий, а также угнал автомобиль.

По мнению полиции, на данный момент престуник скрывается на острове Мукаисима в префектуре Хиросима, куда добрался на угнанном автомобиле. Сотрудники полиции прочесывают лес, проверяют автомобили и даже частные дома, но пока все эти усилия не принесли результатов.

Как сообщал svodka.net ранее, во Львовской области сотрудники полиции провели задержание преступной группы, которая занималась кражей имущества местной железной дороги ПАО "Укрзализныця".

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