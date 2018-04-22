Америка пока не получила ответ российской стороны на план, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по разрешению ситуации на Донбассе.

В США также разочарованы, что «пасхальное перемирие» на Донбассе не было соблюдено, ведь ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население, информирует svodka.net.

Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в совместном интервью Радио свобода и канала 112 в воскресенье, 22 апреля.

«Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде только с «нормандской четверкой»… У него, бесспорно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией», — сказала посол.

Йованович также выразила разочарование тем, что «пасхальное перемирие» не было соблюдено.»Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня… я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население», — добавила посол.

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Ранее в Кремле заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.

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