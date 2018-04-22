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В Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку
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22.04.2018 20:40
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Николаевские патрульные вытащили из воды девушку, которая спрыгнула
с моста и звала на помощь, сообщили в патрульной полиции Украины.
Один патрульный поплыл за девушкой, а его напарник координировал
действия коллеги Фото: Патрульна поліція України / Facebook
"Очевидец сообщил, что с Варваровского моста в реку прыгнула
девушка. На место немедленно направился экипаж патрульных. По
дороге один из инспекторов позвонил заявителю и выяснил, что
девушка находится в воде за 20–30 метров от берега и кричит о
помощи. Подъехать на автомобиле к реке было невозможно, потому что
в том месте продолжается строительство. Чтобы добраться до берега
патрульные перелезли через забор", – рассказали в
полиции.Патрульный Андрей Мирошниченко поплыл спасать девушку. Его
напарник Вадим Шаповалов в это время говорил с потерпевшей и
координировал действия коллеги. В полиции отметили, что девушка уже
длительное время находилась в воде и чуть не потеряла сознание от
переохлаждения, однако патрульный успел ее подхватить и дотащить до
берега."Охранник строительства помог инспекторам извлечь
пострадавшую на пирс. Там, вместе со спасателями, которые также
прибыли на место происшествия, ей предоставили домедицинскую
помощь. Затем ее передали врачам скорой", – говорится в
сообщении.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2038036106464913
19 февраля 2018 года патрульные Днепра сняли девушку с арки
пешеходного моста, ведущего на Монастырский остров.В июне 2017 года
глава МВД Арсен Аваков рассказал, как полицейские спасли
21-летнего парня, который пытался выпрыгнуть с девятого этажа.
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