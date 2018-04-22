Николаевские патрульные вытащили из воды девушку, которая спрыгнула с моста и звала на помощь, сообщили в патрульной полиции Украины. Один патрульный поплыл за девушкой, а его напарник координировал действия коллеги Фото: Патрульна поліція України / Facebook "Очевидец сообщил, что с Варваровского моста в реку прыгнула девушка. На место немедленно направился экипаж патрульных. По дороге один из инспекторов позвонил заявителю и выяснил, что девушка находится в воде за 20–30 метров от берега и кричит о помощи. Подъехать на автомобиле к реке было невозможно, потому что в том месте продолжается строительство. Чтобы добраться до берега патрульные перелезли через забор", – рассказали в полиции.Патрульный Андрей Мирошниченко поплыл спасать девушку. Его напарник Вадим Шаповалов в это время говорил с потерпевшей и координировал действия коллеги. В полиции отметили, что девушка уже длительное время находилась в воде и чуть не потеряла сознание от переохлаждения, однако патрульный успел ее подхватить и дотащить до берега."Охранник строительства помог инспекторам извлечь пострадавшую на пирс. Там, вместе со спасателями, которые также прибыли на место происшествия, ей предоставили домедицинскую помощь. Затем ее передали врачам скорой", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2038036106464913 19 февраля 2018 года патрульные Днепра сняли девушку с арки пешеходного моста, ведущего на Монастырский остров.В июне 2017 года глава МВД Арсен Аваков рассказал, как полицейские спасли 21-летнего парня, который пытался выпрыгнуть с девятого этажа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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