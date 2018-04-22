|Задержали украинцев, которые планировали незаконно попасть в Чернобыль
|22.04.2018 20:42
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Пограничники Житомирского отряда задержали 4-х украинцев, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской , передает со ссылкой на .
Военнослужащим отдела "Іванків" вместе с представителями нацполиции удалось поймать украинцев на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
Задержанные хотели попасть в зону отчуждения с целью экстремального туризма.
В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности.
В конце января текущего года полиция задержала двух сталкеров из Волынской области.
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