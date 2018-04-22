Пограничники Житомирского отряда задержали 4-х украинцев, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской , передает со ссылкой на .

Военнослужащим отдела "Іванків" вместе с представителями нацполиции удалось поймать украинцев на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Задержанные хотели попасть в зону отчуждения с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности.

В конце января текущего года полиция задержала двух сталкеров из Волынской области.

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