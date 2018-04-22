|Андреа Налес возглавила Социал-демократическую партию Германии
|22.04.2018 20:42
|
СДПГ впервые возглавила женщинаПредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стала руководитель фракции партии в Бундестаге Андреа Налес.
Фото: facebook.com/andrea.nahles
Делегаты внеочередного съезда социал-демократов в воскресенье, 22 апреля, отдали ей 66,35% голосов, сообщает Welt. Налес опередила конкурентку - бургомистерку города Фленсбург Зимона Ланге (Simone Lange).
В третьем кабинете Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес была Министерка труда. 47-летняя политик родилась в рабочей семье в Рейнланд-Пфальце, изучала политологию, философию и германистику в Боннском университете. В СДПГ с 18 лет. В годы студенчества была помощником депутата Бундестага. С 2003 года - в президиуме партии.
Напомним, должность председателя партии освободилась после того, как в феврале ее оставил Мартин Шульц.
Поделитесь статьей с друзьями