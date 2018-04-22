СДПГ впервые возглавила женщина

Делегаты внеочередного съезда социал-демократов в воскресенье, 22 апреля, отдали ей 66,35% голосов, сообщает Welt. Налес опередила конкурентку - бургомистерку города Фленсбург Зимона Ланге (Simone Lange).

В третьем кабинете Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес была Министерка труда. 47-летняя политик родилась в рабочей семье в Рейнланд-Пфальце, изучала политологию, философию и германистику в Боннском университете. В СДПГ с 18 лет. В годы студенчества была помощником депутата Бундестага. С 2003 года - в президиуме партии.

Напомним, должность председателя партии освободилась после того, как в феврале ее оставил Мартин Шульц.