Обама объяснил, что через соцсети пользователи запутываются в информационные коконы

Об этом он сказал в первом после завершения своей каденции в Белом дома интервью британскому принцу Гарри, обнародованном в среду, 27 декабря, на BBC Radio 4, пишет DW . Представитель королевской семьи выступил гостевым ведущим программы Today. Разговор записали в сентябре в Торонто.

"Одна из угроз интернета заключается в том, что люди живут в совершенно разных реальностях" , - сказал Обама и объяснил, что через соцсети пользователи запутываются в информационные коконы, в которых знакомятся только с новостями и взглядами, соответствующими их точке зрения. Однако все не так просто, как может показаться онлайн, подчеркнул экс-президент.

Он призвал к поиску возможностей использования технологий, чтобы гарантировать плюрализм и разнообразие, однако не приводить к социальной фрагментации. В интервью Обама не упоминал имя своего преемника Дональда Трампа, однако отметил, что после ухода от власти чувствует "покой". "Теперь я просыпаюсь позже - и просто в восторге от того, что снова могу контролировать свой день", - говорит он. Обама также отметил, что в целом доволен результатами восьми лет своего президентства.