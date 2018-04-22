Каждая писанка - это благотворительный лот, который может выкупить любой из посетителей экспозиции

Речь идет о краже художественного объекта в виде расписанного акриловыми красками большого гипсового яйца, украшенного фигуркой трамвая, сообщает Zaxid.net.

Автор писанки "Трамвайчик", - молодая львовская художница Звезда Савка. На выбор темы авторе вдохновила известная песня "Старенький трамвай" вокальной формации "Пиккардийская терция".

Фото: zaxid.net

Организаторы благотворительной инициативы "Доброе дело" оценили похищенную писанку в 5 тыс. грн.

Вся экспозиция состоит из 50 гипсовых писанок стоимостью от 3 тыс. до 50 тыс. грн. Их авторами стали львовские художники, а также художники, которые вынужденно переселились во Львов в результате войны на востоке Украины.

Фото: zaxid.net

По словам охранника экспозиции, писанку "Трамвайчик" ночью украли туристы из Германии, которые отдыхали рядом в сквере. Они пытались осуществить несколько попыток похищения, пока не добились своего. После похищения мужчины скрылись.

На подиуме под открытом небом находились 50 писанок, сейчас их стало на две меньше.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области подтвердила, что к ним поступала информация о краже и о возможных подозреваемых по этому делу. Информацию проверяют, однако пока никаких доказательств правоохранителям найти не удалось.

Организатор инициативы "Доброе дело" Андрей Сидор сообщил, что это уже вторая похищена писанка несколько дней. Цена первой похищенной работы тоже составляет 5 тыс. грн. Она исчезла в 5:00 утра в пятницу, 20 апреля. Автором этой писанки под названием "Мы - Украина" стала художница Ольга Жулий.

По словам Андрея Сидора, одного из причастных к краже писанки "Трамвайчик" удалось поймать, однако его сообщники вместе с писанкой исчезли.

Каждая писанка проекта "Доброе дело" - это благотворительный лот, который может выкупить любой из посетителей экспозиции. Полученные из проекта средства организаторы направят на поддержку Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ".