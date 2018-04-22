Холодная война возвращается. Об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время лекции в Уппсальском Университете.

Гуттериш убежден, что будущая конфронтация начнется с нападения на компьютерные системы, информирует svodka.net.

Генсек ООН отметил, что после окончания холодной войны мир испытывал оптимизм по поводу демократизации и утверждения идеологии соблюдения прав человека. Но этот оптимизм оказался недолговечным.

«… холодная война возвращается. Но если прежде две супердержавы были в состоянии более менее контролировать ситуацию, существовали механизмы диалога и они работали, то сегодня ничего этого нет. Напряженность растет, но механизмов воздействия уже нет», – добавил он.

Гуттериш также «убежден в том, что следующая большая война начнется с кибератаки, мощной кибератаки.

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Точно так же как прошлые большие войны предварялись наступлением по всем фронтам, будущая конфронтация начнется с нападения на компьютерные системы».

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение КНДР приостановить ядерные испытания, назвав его важным шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопрос перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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