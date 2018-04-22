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Вселенский патриархат сообщил, что обсудит предоставление автокефалии украинской православной церкви
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22.04.2018 20:56
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Синод вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей
получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о
предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому
вопросу. Патриарх Варфоломей рассмотрит вопросы, касающиеся
церковной ситуации в Украине Фото: ЕРА "Патриархат заботится о
сохранении всеправославного единства и заботится о православных
церквях во всем мире, особенно о православных нациях, получивших
спасительную христианскую веру и святое крещение из
Константинополя. Таким образом, как настоящая материнская церковь,
она рассматривала вопросы, касающиеся церковной ситуации в
Украине", – говорится в сообщении.В синоде сообщили, что получили
от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о
предоставлении автокефалии. В связи с этим Вселенский
патриархат "решил тесно общаться и координировать свои отношения с
сестринскими православными церквами по этому вопросу".17 апреля
2018 года президент Украины Петр Порошенко на совещании с
руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний
день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". По словам главы
государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со
вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился
более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал
обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому
патриарху.21 апреля Украинская православная церковь
Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о
предоставлении православной церкви в Украине
автокефалии превышением власти и вмешательством в церковные
дела.22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат
приступил к рассмотрению просьбы Украины.В Украине действует
Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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