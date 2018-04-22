Синод вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому вопросу. Патриарх Варфоломей рассмотрит вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине Фото: ЕРА "Патриархат заботится о сохранении всеправославного единства и заботится о православных церквях во всем мире, особенно о православных нациях, получивших спасительную христианскую веру и святое крещение из Константинополя. Таким образом, как настоящая материнская церковь, она рассматривала вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине", – говорится в сообщении.В синоде сообщили, что получили от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии. В связи с этим Вселенский патриархат "решил тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквами по этому вопросу".17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.21 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии превышением власти и вмешательством в церковные дела.22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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