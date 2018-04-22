Поклонники кофе чаще только выглядят моложе своих сверстников и меньше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сообщает Хроника.Инфо. Стоит отметить, что для многих кофе уже стал частью образа жизни. Обычно именно с этого ароматного наптка начинается утро, а также им поддерживаются силы в течение дня. Вокруг полезности или вредности этого напитка уже давно ходит и много споров. Врачи провели соответствующее исслелование, которое доказало, что умеренное употребление кофе не только не принесет вреда, а даже оказывает положительное влияние на организм. Итак, вот девять причин сказать кофе "Да":

1. Кофе Снижает риск развития цирроза печени



Ученые из итальянского Университета Марио Негри после изучения воздействия кофе на желчный пузырь выяснили, что его употребление напитка способно снизить риск развития цирроза печени почти на 50 %.



2. Снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона



В американском центре по изучению заболевания Альцгеймера в Тампе, провели исследование, чтобы выяснить влияние кофе и кофеина на развитие этого недуга. Результат исследований показал, что, выпивая три чашки кофе в день, можно снизить риск развития болезни на 65 %.



А ученые из Бразилии в Университете Санта-Катарины выяснили, что при регулярном употреблении кофе происходит профилактика болезни Паркинсона. Риск получить такое заболевание снижается примерно на 20 %.



3. Снижает угрозу раковых заболеваний



В ХХ веке проводились исследования, которые говорили о том, как вреден кофе. Считалось, что он провоцирует развитие раковых заболеваний, но это утверждение оказалось в корне неверным. Исследование, проведенное в Департаменте клинических исследований и общего здоровья Университета в Милане и Департамента эпидемиологии Института Марио Негри, доказало, что употребление кофе, наоборот, снижает риск заболевания раком молочной и предстательной желез.



4. Позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему



Анализ нескольких исследований о влиянии кофе на систему, который провела группа ученых из Гарварда школу общественного здоровья, Национальный университет Сингапура и Женскую больницу Бригхэма, показал, что люди, выпивающие от 3 до 5 чашек кофе ежедневно, страдают от заболеваний сердца почти в 3 раза меньше тех, кто выбирает другие напитки.



Кроме этого, нет особой разницы в том, пьете вы одну чашку в день или три, потому что такое количество не скажется негативно на сердечно-сосудистой системе.



5. Не дает развиваться болезни суставов и желчнокаменной болезни



Подагра начинается при плохом метаболизме отложением различных компонентов в тканях организма, но кофе улучшает обмен веществи его употребление может предупредить проблему. Этот факт был доказан учеными из Гарвардской школы медицины вместе с Женской больницей Бригхэма. К тому же кофеин в составе кофе способствует снижению риска образования камней в желчном пузыре.



6. Не дает развиваться диабету второго типа



В Дании ученые из Орхусского университета доказали, что употребление кофе не влияет на развитие сахарного диабета второго типа. Кафестол, содержащийся в напитке, увеличивает количество инсулина в поджелудочной железе в момент воздействия на нее глюкозы. Именно следовательно потребление кофе способно даже уберечь от развития диабета второго типа.



7. Омолаживает каждую клетку организма



Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, способствуют омоложению клеток организма. Также ученые из Женского университета Ихва, Сеул, утверждают, что кофейный экстракт (его можно сделать дома с использованием растворимого кофе, сахара и воды) помогает избавиться от морщин, предупредить потерю жидкости и коллагена из организма. Поэтому люди, пьющие кофе регулярно, выглядят моложе своих ровесников.



8. Повышает мышечную силу у пожилых



Выше уже были упомянуты несколько пунктов, которые говорят "да" тому, чтобы пить кофе и в пожилом возрасте. Плюс к этому ученые из Университета Ковентри выяснили, что кофеин способствует увеличению силы мышц у пожилых людей. Этот факт может предотвратить падения и переломы.



9. Обеспечивает более долгую жизнь



Доктор Гюнтер и доктор Мерфи говорят, что кофе способствует уменьшению риска смерти от самых различных причин. Данное исследование было проведено на территории нескольких стран, и результат всегда был одинаковым в плане того, что люди, пившие кофе регулярно, умирали реже. Также ученые отмечают, что даже курильщики могут пользоваться таким бонусом от кофе, ведь курение не влияет на этот эффект. Как сообщал svodka.net, американские ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование, которое показало, чт кофе снижает риск смертности от всех причин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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