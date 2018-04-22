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Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 52
22.04.2018 20:58
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 52
По меньшей мере 112 человек ранены
Число жертв теракта в Кабуле достигло по меньшей мере 52 человек.
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 52 Фото: reuters.com
Об этом сообщает вечером воскресенья, 22 апреля, министерство здравоохранения Афганистана, пишет DW.
 
между погибших 21 женщина и пятеро детей. Также известно о как минимум 112 раненых, доставлены в местные больницы.
 
Напомним, ответственность за набег перед долгожданными парламентскими выборами взяла на себя "Исламское государство" (ИД).
 
Мишенью нападения террориста-смертника был один из центров регистрации избирателей в Кабуле.
 
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что теракт "не предотвратит нас от наших целей но не ослабит национальный демократический процесс".
 
Выборы в парламент центральноазиатской страны запланированы на октябрь после нескольких переносов срока. Предупреждение, что боевики-исламисты попытаются сорвать избирательный процесс, звучали уже не раз, власти обещают усиливать меры безопасности. Если регистрацию избирателей вовремя не закончат, выборы придется снова отложить.
 
В этот же день на севере страны разорвалась придорожная мина близко регистрационного центра. Погибли шесть человек, еще трое - ранены. Пока информации о связи этого инцидента с терактом в Кабуле нет.
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