По меньшей мере 112 человек ранены

Об этом сообщает вечером воскресенья, 22 апреля, министерство здравоохранения Афганистана, пишет DW.

между погибших 21 женщина и пятеро детей. Также известно о как минимум 112 раненых, доставлены в местные больницы.

Напомним, ответственность за набег перед долгожданными парламентскими выборами взяла на себя "Исламское государство" (ИД).

Мишенью нападения террориста-смертника был один из центров регистрации избирателей в Кабуле.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что теракт "не предотвратит нас от наших целей но не ослабит национальный демократический процесс".

Выборы в парламент центральноазиатской страны запланированы на октябрь после нескольких переносов срока. Предупреждение, что боевики-исламисты попытаются сорвать избирательный процесс, звучали уже не раз, власти обещают усиливать меры безопасности. Если регистрацию избирателей вовремя не закончат, выборы придется снова отложить.

В этот же день на севере страны разорвалась придорожная мина близко регистрационного центра. Погибли шесть человек, еще трое - ранены. Пока информации о связи этого инцидента с терактом в Кабуле нет.