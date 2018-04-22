



По-справжньому елегантна родина: телеведуча Лілія Ребрик, яка напередодні Великодня попрощалася з шанувальниками та телеглядачами і покинула роботу на кілька тижнів заради народження другої дитини, не сидить вдома, а днями разом з донькою Діаною та чоловіком Андрієм Диким відвідала Віденський бал.



У своєму Інстаграмі Лілія опублікувала світлину, на якій у білій атласній сукні позує з найріднішими. Образ Лілія доповнила об'ємним синім намистом. До слова, маленька Діана, яка скоро стане старшою сестричкою, не відставала від матусі і теж позувала у білій пишній сукні.



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 22 Кві 2018 р. о 6:42 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура лілія яка сукні ребрик білій Теги: фішки