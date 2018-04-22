|Вагітна Лілія Ребрик з чоловіком та донькою на Віденському балі (ФОТО)
|22.04.2018 21:03
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По-справжньому елегантна родина: телеведуча Лілія Ребрик, яка напередодні Великодня попрощалася з шанувальниками та телеглядачами і покинула роботу на кілька тижнів заради народження другої дитини, не сидить вдома, а днями разом з донькою Діаною та чоловіком Андрієм Диким відвідала Віденський бал.
У своєму Інстаграмі Лілія опублікувала світлину, на якій у білій атласній сукні позує з найріднішими. Образ Лілія доповнила об'ємним синім намистом. До слова, маленька Діана, яка скоро стане старшою сестричкою, не відставала від матусі і теж позувала у білій пишній сукні.
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