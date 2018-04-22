Кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео и ранее играл ключевую роль в работе представителей США по украинским вопросам, отметила американский посол в Киеве Мари Йованович. Помпео работал по украинским вопросам Фото: ЕРА "Мы, непременно, с нетерпением ждем утверждения кандидатуры Майка Помпео Сенатом. Я думаю, здесь важно понимать, что внешнюю политику США определяет именно президент. И, конечно, Помпео был членом кабинета и играл ключевую роль в работе по украинским вопросам. Поэтому я думаю, что стоит ожидать скорее последовательности, чем перемен", – сказала она.Йованович считает, что внешняя политика США в отношении Украины "действительно сильна как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения помощи, а также в экономических и политических вопросах".Она отметила, что у президента США Дональда Трампа встреч с президентом Украины Петром Порошенко было "больше, чем с некоторыми союзниками в НАТО"."И сотрудничество продолжается: через письма, через телефонные звонки, и не только на самом высоком уровне, но и на всех нижестоящих уровнях. Поэтому я думаю, что все это очень важно, это является частью двусторонних и многосторонних отношений с Украиной", – подчеркнула Йованович.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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