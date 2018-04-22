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Йованович считает, что после назначения Помпео госсекретарем политика США в отношении Украины станет "скорее последовательной"
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22.04.2018 21:04
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Кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео и ранее
играл ключевую роль в работе представителей США по украинским
вопросам, отметила американский посол в Киеве Мари Йованович.
Помпео работал по украинским вопросам Фото: ЕРА "Мы, непременно, с
нетерпением ждем утверждения кандидатуры Майка Помпео Сенатом. Я
думаю, здесь важно понимать, что внешнюю политику США определяет
именно президент. И, конечно, Помпео был членом кабинета и играл
ключевую роль в работе по украинским вопросам. Поэтому я думаю, что
стоит ожидать скорее последовательности, чем перемен", –
сказала она.Йованович считает, что внешняя политика США в отношении
Украины "действительно сильна как с точки зрения безопасности, так
и с точки зрения помощи, а также в экономических и политических
вопросах".Она отметила, что у президента США Дональда Трампа встреч
с президентом Украины Петром Порошенко было "больше, чем с
некоторыми союзниками в НАТО"."И сотрудничество продолжается: через
письма, через телефонные звонки, и не только на самом высоком
уровне, но и на всех нижестоящих уровнях. Поэтому я думаю, что все
это очень важно, это является частью двусторонних и многосторонних
отношений с Украиной", – подчеркнула Йованович.13 марта
президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса
Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка
Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения
его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять
обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон
Салливан.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017
года.
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