На момент смерти ему было только 49 лет

Трагическую новость сообщили родственники погибшего, опубликовав соответствующий сообщение на официальной странице в Facebook.

"С большой грустью сообщаем, что Верн сегодня умер. Он был очень заботливым. Верн хотел сделать так, чтобы каждый из нас был счастливым и улыбался. Он вдохновил людей во всем мире своим ритмом, решительностью и отношением", - говорится в сообщении .

Несмотря на сомнения родственников, знаменитость пригласили на съемки фильма Майка Майерса "Остин Пауэрс". Именно роль плохого клона доктора Зла принесла актеру большую слава. Последний фильм из серии про Остина Пауэрса вышел в прокат в 2002 году.

Верн Тройер снялся в фильмах "Гарри Поттер и Волшебный камень" (2001), "Гуру любви" (2008) и "Творческий визуар". Кроме этого, актер засветился в видеоролике Мадонны в 1999 году и часто был гостем американский телевизионных шоу.

Родственники Верна Тройер в обращении попросили не нести цветы на прощание с актером, а сделать пожертвования в благотворительную организацию, которую поддерживал голливудский актер. В частности, речь идет о Фонде слуха Старки.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).