Невестка принца Гарри Меган Маркл присоединилась к королевской семье на рождественскую службу в королевском поместье Норфолк. Пара прибыла на службу в церковь в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингем вместе с герцогом и герцогиней Кембриджской.



Присоединилась к богослужению и королева после того, как пропустила прошлогоднюю службу по причине сильного холода.

Князья Филипп, Чарльз и Герцогиня Корнуолл также присутствовали на богослужении вместе с другими членами семьи. Князь Филипп пошел в церковь вместе с герцогом и герцогиней Кембриджской, а принц Гарри с Меган Маркл.

Кстати, герцог и герцогиня Кембриджская ожидают третьего ребенка. Семья улыбнулись толпе.

Если бы соблюдалась королевская традиция прошлых лет, семья обменялась подарками в канун Рождества и проснулась с чулком маленьких подарков и фруктов, которые бы лежали на кровати.

Королева и принц Филипп также присутствовали на раннем богослужении в церкви.

Все вернулись домой на традиционный обед из индейки, а только потом будут слушать речь королевы.

Кстати, в этом году королева отдает налог уважения Лондону и Манчестеру за то, как они справлялись с террористическими атаками.



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