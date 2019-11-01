Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает 1 ноября "Интерфакс-Украина". "У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, вероятно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", - сказал глава ГПУ. По словам Рябошапки, с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, "поэтому вскоре будут результаты". Как известно, 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли учасники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием. В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства Гандзюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины гпу гандзюк ноября нападения год Теги: экономика