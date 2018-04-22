Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух мужчин, которые планировали организовать концерт неонацистских музыкальных групп в честь дня рождения Адольфа Гитлера 20 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на “Польское радио”.

“В результате спецоперации были задержаны двое мужчин, организаторы концерта. Они будут отправлены в прокуратуру в понедельник. Я не хочу говорить о каких-либо обвинениях, которые будут им предъявлены, поскольку следственные мероприятия все еще проводятся, и данные анализируются”, — сообщил прокурор Свидницы Томаш Орепук.

Указано, что благодаря действиям правоохранителей концерт в честь дня рождения Адольфа Гитлера не состоялся.

Как сообщал в Германии неонацисты провели рок-фестиваль “в честь дня рождения Гитлера”.

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