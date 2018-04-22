В Польше была запущена в действие кампания «Партнерство и трудоустройства», призванная бороться с патологиями в трудоустройстве украинцев.

Об этом сообщается со ссылкой на «Польское радио», информирует svodka.net.

К инициативе присоединились польские и украинские организации работодателей и бюро по трудоустройству.

«Патологии на рынке посредничества труда и трудоустройства — это проблема как для Украины, где функционирует много нечестных фирм, которые принимают деньги от кандидатов на получение работы, так и для Польши, где украинцы часто работают нелегально», — отметил председатель польско-украинской экономической палаты Яцек Пехота.

Он добавил, что проект «Партнерство и трудоустройства», призванный объединять организации работодателей, бюро по трудоустройству и предпринимателей из Польши и Украины, рассчитан на долгую перспективу.

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В рамках кампании будут популяризироваться хорошие стандарты поиска работников и трудоустройство граждан Украины, а также распространяться информация о заслуживающих доверия бюро по трудоустройству и надежных работодателей.

Билборды, плакаты и открытки предостерегающие украинцев, чтобы они не платили за поиск работы.

Как анонсировали инициаторы проекта, вскоре должна появиться интернет-страница и специальная горячая линия для украинских граждан.

Напомним, украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.

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