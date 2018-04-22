Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, однако и силами украинской армии прекратить конфликт не удастся, заявил бывший посол и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер в интервью , пишет со ссылкой на .

"Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попытаются, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные , например, смогут занять Мариуполь", - отметил знаток.

Пайфер напомнил, что российская армия сильная, хорошо экипированная и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.

"Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины - и экономические, и политические", - отметил Пайфер.

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