Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти рекомендует депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно приостановить свои полномочия.

ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении депутатов, причастных к коррупции по Азербайджану, информирует svodka.net.

Об этом он заявил на срочной конференции в Страсбурге, сообщает корреспондент Европейской правды.

Николетти отметил, что в Ассамблее в любом случае будет начата юридическая процедура.

Вся информация по этому поводу, по его словам, будет передана в регламентный комитет.

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«Он должен рассмотреть санкции, которые должны быть применены в отношении конкретных лиц, в зависимости от их роли», — подчеркнул президент ПАСЕ.

«Я призываю тех, кого это касается, самостоятельно заявить о приостановлении своих полномочий», — добавил он.

Глава внешней следственной группы, судья Николас Братца, отказался называть перечень действующих членов ПАСЕ, упомянутых в отчете, но подчеркнул, что обвинения против них существенно отличаются.

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Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам.

Об этом говорится в отчете группы, представленном Бюро ПАСЕ в воскресенье.

Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но члены следственной группы отмечают, что проблемы не ограничиваются одной страной.

«Во время работы к нам поступила информация также о нестандартных ситуацях, связанных с другими странами», — подчеркнул глава следственной группы, судья Николас Братца. Однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле Азербайджана, по которому звучало больше только обвинений.

Братца подчеркнул, что в отношении части депутатов есть достаточные доказательства «Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана… 7 членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи», — заявил он.

Отдельной проблемой стала проблема подарков в ПАСЕ.

«Члены ПАСЕ, а также члены секретариата ПАСЕ получали многочисленные подарки… Мы не имеем достаточных доказательств, чтобы доказать, что конкретный дар был получен в обмен на конкретное решение. Тем не менее, мы считаем необходимым подчеркнуть отсутствие прозрачности в вопросе получения подарков», — заявил судья.

«Есть разная роль, кто-то из них получал плату, кто не получал. Единственное что является общим — то, что они действовали в интересах Азербайджана», — пояснил судья.

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