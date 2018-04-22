Светодиодные фары все активнее внедряются подавляющим большинством автопроизводителей и имеют ряд преимуществ. У них долгий строк службы, малые размеры и низкий уровень энергопотребления, пишет со ссылкой на .

Диоды не содержат вредных веществ и не выделяют ультрафиолетовое излучение. Тем не менее, они несут опасность для водителей, о чем свидетельствует отчет британского Королевского автомобильного клуба RAC.

Эксперты RAC определили, что вероятность ослепить водителей встречных машин гораздо выше у авто со светодиодной оптикой. Дело в том, что пучок света диодной фары более сфокусированный и не рассеивается. Кроме того, человеческий глаз распознает свет диодов, как бело-синий и в темноте он кажется ярче, чем у галогенных фар.

Представители RAC подчеркивают, что до 15% водителей теряют ориентацию из-за ослепления фарами встречных авто и рекомендуют пересмотреть существующие стандарты автомобильных фар, чтобы повысить безопасность на дорогах.

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