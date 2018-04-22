|
Сожжение лагеря ромов в Киеве полиция не расследует – журналист Литвин
|
22.04.2018 21:28
|
По словам журналиста Дмитрия Литвина, "у нас такая полиция, что
можно ожидать чего угодно". Так он прокомментировал информацию о
том, что полиция не расследует случай с лагерем ромов на Лысой горе
в Киеве. В С14 сообщили, что сожгли то, что убрали Фото: Сергій
Мазур / Facebook "Полиция Киева не занимается расследованием
инцидента с сожжением лагеря ромов на Лысой горе. В ведомстве
уточнили, что официально к ним соответствующая информация не
поступала, никто заявлений не писал", – рассказал он.Журналист
упомянул другие инциденты в Киеве и области."Вспомнил недавние
новости о стрельбе из гранатометов по ресторану и по офису в Киеве.
Допускаю, что и об этих случаях информация в полицию официально
просто не поступила. У нас такая полиция, что можно ожидать чего
угодно. И даже если информация поступит – по убийству Шеремета
(журналист Павел Шеремет. – ), например, или стрельбе
в Княжичах – то это еще не повод заниматься
расследованием", – заявил Литвин.
https://www.facebook.com/dmltvn/posts/1809552599110878
В С14 объясняют, что не все ромы выполнили требование покинуть
территорию, "но после убедительных законных аргументов другие тоже
решили уйти". Мусор и демонтированные палатки "безопасно сожгли".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира