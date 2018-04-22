По словам журналиста Дмитрия Литвина, "у нас такая полиция, что можно ожидать чего угодно". Так он прокомментировал информацию о том, что полиция не расследует случай с лагерем ромов на Лысой горе в Киеве. В С14 сообщили, что сожгли то, что убрали Фото: Сергій Мазур / Facebook "Полиция Киева не занимается расследованием инцидента с сожжением лагеря ромов на Лысой горе. В ведомстве уточнили, что официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал", – рассказал он.Журналист упомянул другие инциденты в Киеве и области."Вспомнил недавние новости о стрельбе из гранатометов по ресторану и по офису в Киеве. Допускаю, что и об этих случаях информация в полицию официально просто не поступила. У нас такая полиция, что можно ожидать чего угодно. И даже если информация поступит – по убийству Шеремета (журналист Павел Шеремет. – ), например, или стрельбе в Княжичах – то это еще не повод заниматься расследованием", – заявил Литвин. https://www.facebook.com/dmltvn/posts/1809552599110878 В С14 объясняют, что не все ромы выполнили требование покинуть территорию, "но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти". Мусор и демонтированные палатки "безопасно сожгли". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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