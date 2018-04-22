Вероятность того, что Россия нападет на Казахстан и реализует там «украинский сценарий«, очень низка.

Такое мнение высказала в комментарии «Обозревателю» российская оппозиционерка Ольга Курносова, информирует svodka.net.

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«Во-первых, все-таки Казахстан имеет статус одного из самых верных соратников России в СНГ. Поэтому пытаться как-то отдалить Казахстан – это поставить крест на проекте СНГ. Когда Порошенко начал процедуру по выходу Украины из СНГ, то это уже совсем как бы не своевременно», – говорит Курносова.

По ее словам, самые острые моменты, касательно возможных сценариев защиты русскоязычного населения в Казахстане, уже миновали.

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«Я не вижу на сегодня никаких объективных причин для того, чтобы какие-то события могли начаться. Поэтому я считаю, что это исключительно говорит о другом, это говорит о том, что Кремль испытывает явный недостаток в объектах пропагандистских усилий. Это говорит о том, что пропаганда начинает пробуксовывать», – считает российская оппозиционерка.

Еще одной причиной нападок в сторону Казахстана, Курносова считает ситуацию с запретом Telegram, в результате которого Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP адресов.

«В такой ситуации, когда Кремль оказался под огнем жесточайшей критики, надо вот что-то найти. Кто подвернулся под руку? Казахстан подвернулся», – считает она.

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Как ранее сообщил на своей странице в Facebook российский журналист Александр Тверской, тревожные заявления, прозвучавшие на российском телевидении, свидетельствуют о том, что Россия может реализовать «украинский сценарий» в Казахстане.

Он посоветовал обрубать Казахстану пуповину «русского мира», пока не стало поздно.

«Берегите свою независимость. Пресекайте провокации с «притесненным» русскоязычным населением. С утроенной силой ускоряйте «казахизацию» своей страны. Иначе в один красивый момент вы обнаружите у себя под окнами русские танки, услышите, что такой страны, как Казахстан «никогда не существовало» и к вам сотнями тысяч попрутся «моторолы» и «гиви» — грабить вашу землю, забирать ваши дома, заставлять ваших женщин и нести смерть вашему народу», — подытожил журналист.

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