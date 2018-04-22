|Сообщили, кто ответственен за взрыв в Кабуле
|22.04.2018 21:45
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Группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле.
Взрыв был осуществлен террористом-смертником в центра регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барчи, передает со ссылкой на .
Первый взрыв произошел утром 22 апреля в Кабуле в центре регистрации избирателей. Известно по меньшей мере о 31 погибшем и более 50 раненых.
За два часа прогремел второй взрыв. Также у центра регистрации избирателей. Однако уже в провинции Баглан на северо-востоке страны.
23 марта в провинции Гильменд в Афганистане в результате подрыва автомобиля погибли 12 человек, еще 40 человек получили ранения.
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