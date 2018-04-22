Группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

Взрыв был осуществлен террористом-смертником в центра регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барчи, передает со ссылкой на .

Первый взрыв произошел утром 22 апреля в Кабуле в центре регистрации избирателей. Известно по меньшей мере о 31 погибшем и более 50 раненых.

За два часа прогремел второй взрыв. Также у центра регистрации избирателей. Однако уже в провинции Баглан на северо-востоке страны.

23 марта в провинции Гильменд в Афганистане в результате подрыва автомобиля погибли 12 человек, еще 40 человек получили ранения.

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