По словам так называемого мэра, киевляне могут только «сострадать», но не знают, что такое война.

«Мэр» временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловки Иван Приходько пригрозил разместить возле Киева самоходную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», информирует svodka.net.

Маразматическую идею он озвучил в интервью пророссийскому телеканалу Union. Приходько признался, что давно об этом мечтает.

«Я уже когда-то года полтора назад говорил, что у меня есть мечта. Я не хочу никого убивать — я не жестокий человек, Боже, сохрани. Я хочу поставить около Киева дивизион РСЗО «Град», чтобы они просто поработали рядом с городом. Чтобы жители услышали этот звук и понимали, что это такое, хотя бы отдаленно поняли, что такое звук перед тем, как сейчас начнут бомбить», — в стиле кремлевской пропаганды сказал атаман Горловки.

По словам так называемого мэра, киевляне могут только «сострадать», но не знают, что такое война.

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