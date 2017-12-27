По мнению главы Всеукраинской энергетической ассоциации Василия Котко, формула ценообразования на энергетический уголь Роттердам+ является механизмом увеличения добычи украинского угля и снижения зависимости энергетики от российского антрацита.

«Ключевой стимул уже задействован. Критикуемый всеми принцип Роттердам+ работает на увеличение добычи угля. В каком плане он работает? Это действительно рыночная цена, на которую ориентируются теперь не только импортеры, но и наши внутренние производители угля. И она их стимулирует, дает им ресурс. Инвестиции идут в отрасли, которые обеспечивают какую-то прибыль, но не в убыточные отрасли. И вот применение этой формулы как раз положительно сказывается на производителях угля», — завил Василий Котко.

Эксперт считает, что нынешний недостаток украинского угля сдерживает программу перевода энергоблоков ТЕС с антрацита на уголь газовой группы марки Г.

«В принципе, эта работа ведется, перевели часть блоков. План есть в следующем году продолжить. Проблема в том, что излишков газового угля у нас на данный момент нет. Но, тем не менее, у нас есть перспективы увеличить добычу собственного газового угля, скажем, в районе 2 миллионов в следующем году. Значит, есть возможность перевести часть блоков еще на газовые угли. И так можно продолжать несколько лет, — отметил он.

Глава ВИЭ подчеркнул, что преодоление угольного дефицита в будущем будет помогать снижению цен.

«Схема очень простая – если рынок дефицитный, он ориентируется на цену импорта. Если рынок избыточный, тогда сам внутренний рынок, собственно говоря, и определяет уровень цен. Если нарастить добычу таким образом, чтобы у нас не было дефицита, более того, чтобы появились излишки, которые можно импортировать, вне всякого сомнения, цена именно рыночным путем пойдет вниз», — спрогнозировал Василий Котко.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,899 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили 1,043 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (25%, или 477,9 миллиона долларов), а третье — из Канады (6,1%, или 116,2 миллиона долларов). Из других стран Украина импортировала уголь на 262,3 миллиона долларов.

Украина начала испытывать острый недостаток энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь. Ситуация усугубилась поле блокады и последовавшей за ней «национализации» ряда украинских шахт боевиками ЛНР и ДНР.

По информации Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика Украина вынуждена импортировать весь антрацит, доля которого в энергобалансе составляет около 25%.

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