Армения действительно давно оккупирована Россией, однако открытое подавление армянских протестов российским армейским контингентом по приказу президента РФ Владимира Путина сделает россиян врагами для армян, считает журналист Айдер Муждабаев. Муждабаев: Бандиты и российские проститутки править Арменией не должны Фото: ЕРА "Если революция в Армении победит, "Путин введет войска", которые и так находятся в Армении, и де-факто оккупация Армении станет всем очевидна. Но армяне могут победить. Это мононациональная страна, оккупанты станут, как им и положено, ненавидимы всеми. Это будут русские оккупанты. Одинаковые везде, где они появляются. "Братья". Они станут для армян такими же врагами, как нам", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1898313993535800 Муждабаев добавил, что нынешняя армянская власть является марионетками Кремля."Достаточно вспомнить их поддержку аннексии Крыма, и больше, в принципе, ничего можно не говорить. Это враги Украины, и для своего народа они тоже враги. Это примерно такие же пацаны, как те, кто командует в Крыму убийцами из "самообороны" или крышует завербованных ФСБ таксистов в Геническе. Абсолютно пророссийская, беспредельная бандитня, которая носит армянские фамилии, но на самом деле и мать родную продаст", – отметил он.Журналист подчеркнул, что все нормальные люди поддерживают протестующих честных армян."Бандиты и российские проститутки править Арменией не должны. Они обязательно будут в итоге свергнуты, в этом у меня сомнения нет. Но что-то мне подсказывает, что бандитам на этот раз удастся подавить протесты. Тем более – в их руках не только полиция, но и российский армейский контингент... Армения действительно давно оккупирована РФ, а эти власти – просто ее марионетки. Но это как раз тот случай, когда я хочу, чтобы в кои то веки мой пессимистический прогноз не оправдался", – написал он. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1898052586895274 9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным "Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек. По данным Генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе три депутата Национального собрания.Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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