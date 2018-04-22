Иран пригрозил восстановить обогащения урана, если выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы, передает со ссылкой на .

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран рассматривает ряд дополнительных радикальных мер. В то же время страна не стремится получить ядерное оружие. Поэтому ответом на выход по атомной соглашения станет восстановление программы по обогащению урана, пишет dw.com.

Ирана предостерег другие страны от переговоров с .

"Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать"", - пояснил Зариф.

Ранее президент Дональд Трамп пригрозил выйти из атомного договора с Ираном, если до 12 мая относительно иранской ракетной программы не будут введены новые ограничения. В то же время Тегеран отверг любые поправки к уже заключенной сделки.

В рамках этого договора Иран обязался сократить объемы обогащения урана и согласился на более жесткий международной контроль над его атомной программой. Зато в отношении Ирана были поэтапно отменены санкции.

В апреле 2018-го постоянный представитель в Никки Хейли заявила, что Ким Чен Ын внимательно ознакомился с иранским атомным соглашением и теперь знает, чего он может достичь. В то же время Дональд Трамп назвал договор об атомной программе Ирана "самым плохим соглашением всех времен".

В Республике Казахстан был подписан договор о запрещении ядерного оружия. Страна прошла значительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала в страну-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

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