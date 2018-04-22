По словам вице-премьера, никто из занесенных в "черные списки" не сделал никаких обратных заявлений

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, сообщает "Укринформ".

"Если они едут на территорию аннексированного Крыму, то они нарушают законодательство Украины и международные решения, касающиеся непризнания аннексии Крыма. Они гастролируют в Крыму, прибывая туда с территории РФ в нарушение действующего украинского законодательства. И следовательно попадают в этот так называемый" черный список ", а точнее - перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причем большинство из них делают это раз и только потом попадают в этот перечень, поскольку процедура занесения довольно сложная и громоздкая. и пере лядаты смысла нет, никто из них не сделал никаких обратных заявлений", - сказал Кириленко.

В то же время вице-премьер-министр отметил, что украинская сторона готова рассматривать обращения российских художников, которые попали в "черный список", но хотят по установленной украинским законом процедурой попасть на территорию Крыма, однако таких случаев еще не было.

"С удовольствием рассмотрим. Поскольку это означает, что в РФ есть публичные лица, пересматривают свой подход к политике Путина, которая заключается в нарушении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексией Крыма. Но, к сожалению, пока никаких таких случаев нет. И я прогнозирую, что не будет", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что это не касается выступлений на оккупированной территории Донбасса.

"В Донецке часть из них выступает и попадает в список, потому что они по сути поддерживают террористические режимы "ДНР","ЛНР". Это не отдельная территория, это территория, которая находится под украинской юрисдикцией. По Крыму есть отдельный закон, и каждый может пересекать границу с нашей территории, выполнив соответствующие процедуры. Донбасс - также территория под нашим суверенитетом, но временно оккупирована. Таким образом, только в случае взаимодействия с украинскими властями такие выступления возможны, но я думаю, что такая ситуация лишь теоретическая" , - отметил вице-премьер.

Напомним, ТРК "Студия 1 + 1" выступила с предложением отменить "черные списки" (Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины) или уточнить порядок их создания.

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагал обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

Также Кириленко предложил ввести публичный список украинских артистов и деятелей культуры, которые гастролируют в стране-агрессоре России, и обязать их платить военный сбор.