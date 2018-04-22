Корреспондент государственного немецкого телеканала ZDF Ули Гак назвал "химическую атаку" в сирийской Думе инсценировкой и фальшивкой. Цитату немецкого журналиста приводят "Вести".

Ули Гак лично побывал в Сирии и провел множество бесед с местными жителями. По его словам, они полностью убеждены в инсценировке и подлоге. Более того, боевики в Думе во время "тренировки" испытывали на людях хлор и снимали это на видео, чтобы позже предъявить в качестве "доказательств".

"Люди с убежденностью рассказывают, что в Думе было уже много подобных провокаций.

Они также рассказывают, что в ходе одного из так называемых учений - как назвать это по-другому - людей подвергали воздействию хлора, это снимали и затем опубликовали в качестве доказательства 7 апреля", - рассказал немецкий журналист в эфире государственного телеканала.

Ули Гак отметил, что сам не знает правды, однако подчеркнул, что абсолютно доверяет рассказам своих сирийских собеседников.

Фейковая запись с последствиями "химической атаки" от "Белых касок" стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили по САР более 100 ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео "Белых касок".

Москва приложит максимум усилий, чтобы привезти в штаб-квартиру ОЗХО сирийского мальчика, который засвидетельствует, что "химатака" в Думе была инсценировкой, заявил в интервью телеканалу НТВ постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Дипломат подчеркнул, что по-другому убедить представителей стран Запада в постановочном характере опубликованных в Сети фото и видео не получится. На вопрос, могут ли запретить выступление мальчика в Гааге, он ответил: "Все возможно".

"Ничего не хотят слушать <…> Везде, где проходят катком, везде разрушения и беспорядок. Зациклились на свержении Асада, его правительства, их ничто другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Никаких доказательств там нет, потому что даже самым ближайшим союзникам они ничего предъявить не могут", — сказал Шульгин.

Как только семья вошла в госпиталь, мальчика схватили и начали поливать водой. Слова Диаба подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в Думе не было.

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