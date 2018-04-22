Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард, похоже, имеет конкретный вариант продолжения карьеры.

25-летний футболист близже к переходу в "Милан", чем в "", которого долгое время называли главным претендентом на бразильца, передает со ссылкой на .

Однако, по данным местных СМИ, "" не готов удовлетворить финансовые аппетиты Бернарда и в борьбу за него вступил "Милан".

Контракт Бернарда с Шахтером истекает следующим летом, и он не намерен продлевать соглашение с донецким клубом.

Ранее сообщалось, что с нового сезона за "" будет выступать нападающий "" Мораес, который возьмет 10-й номер Бернарда.

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