|Определился главный претендент на Бернарда
|22.04.2018 22:16
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Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард, похоже, имеет конкретный вариант продолжения карьеры.
25-летний футболист близже к переходу в "Милан", чем в "", которого долгое время называли главным претендентом на бразильца, передает со ссылкой на .
Однако, по данным местных СМИ, "" не готов удовлетворить финансовые аппетиты Бернарда и в борьбу за него вступил "Милан".
Контракт Бернарда с Шахтером истекает следующим летом, и он не намерен продлевать соглашение с донецким клубом.
Ранее сообщалось, что с нового сезона за "" будет выступать нападающий "" Мораес, который возьмет 10-й номер Бернарда.
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