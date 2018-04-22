Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в воскресенье обвинения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в нарушении международного права. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в воскресенье на заседании Генштаба Армии обороны Израиля, посвященном 70-летию образования еврейского государства, передает

“Сегодня я слышал заявление министра иностранных дел Ирана, обвинившего Израиль в нарушении международного права. Это говорит глава МИД страны, которая направляет против Израиля вооруженные беспилотники, а также запускает ракеты по Саудовской Аравии”, — сказал глава израильского кабмина.

Нетаньяху добавил, что “существует огромная пропасть между его (главы МИД Ирана) умеренными высказываниями и действиями Корпуса „стражей исламской революции“ (КСИР, элитные части ВС Ирана), которые двигают целую армию против Израиля с объявленной целью разрушения Государства Израиль. Я не впечатлен словами, и полагаюсь на Армию обороны Израиля, которая готова к любому развитию событий и любому сценарию”, — подчеркнул премьер, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.

Как сообщал Иран готов возобновить ядерную программу, если США вернут санкции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира