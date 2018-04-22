|Украина и МВФ обсуждают условия четвертого пересмотра программы сотрудничества
|22.04.2018 22:26
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Украинская сторона убеждена в неизбежности реформУкраина и Международный валютный фонд обсуждают шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества. Сегодня украинская делегация во главе с председателем Национального банка Яковом Смолием встретилась с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, следовательно важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - отметил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.
Украинская сторона отметила, что убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечены макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в стране.
Сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Напомним, исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин призвал повысить украинские тарифы на газ в соответствии с требованиями МВФ.
Международный валютный фонд отмечает некоторое ослабление реформаторских усилий власти Украины.
Национальный банк рассчитывает, что к 2020 году Украина получит новую программу Международного валютного фонда.
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