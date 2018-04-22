Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, следовательно важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - отметил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Украинская сторона отметила, что убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечены макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в стране.

Сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.