Верховный главнокомандующий высоко оценил достоинства нового оружия.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттер сообщил об испытаниях нового противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», информирует svodka.net.

Верховный главнокомандующий высоко оценил достоинства нового оружия.

«Модифицированный противотанковый управляемый комплекс «Скиф» прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ «Луч» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей», — отметил президент.

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