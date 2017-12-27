|3 ингредиента, которые следует добавить в шампунь, чтобы оживить ломкие волосы
|27.12.2017 16:39
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Если вас беспокоит проблема ломкости волос, не нужно тратить целое состояние на дорогостоящие процедуры. Необходимо только использовать ингредиенты, которые есть на каждой кухне, пишет со ссылкой на .
PH- нейтральный шампунь
Лучше только использовать шампуни с нейтральным Ph, предназначенные для младенцев, поскольку они разработаны умышленно для ухода за нежной кожей и волосами.
Эфирное масло розмарина
Это масло стимулирует волосяные фолликулы, предотвращает выпадение волос и раннее появление седины, а также придает сияние.
Витамин Е в капсулах
Содержит антиоксиданты, которые защищают волосы от повреждений, вызванных окислением.
Масло лимона
Предотвращает сухость.
Добавьте 10 капель масла розмарина, 10 капель лимонного масла и содержимое двух капсул витамина Е в шампунь. Хорошо перемешайте и нанесите на волосы, массируя кожу головы в течение 10 минут. Оставьте действовать смесь еще на 10 минут и смойте теплой водой.
В мгновение ока вы заметите изменения – ваши волосы станут живыми и блестящими.