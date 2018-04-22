Страны "Большой семерки" воспринимают Украину как неотъемлемую часть общего демократического пространства, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Обсудили оккупированные Крым и Донбасс Фото: ЕРА "Обсудили оккупированные Крым и Донбасс. Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", – написал он. Дякую Христі Фріланд та всім міністрам ЗС країн G7 за дружню розмову. Обговорили окуповані Крим&Донбас. Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, спільного демокр. простору. Наші партнери з G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ. pic.twitter.com/1KuitHiNV4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2018 г. Участие Климкина в мероприятии, по информации МИД Украины, должно было "способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году".Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины атаку часть как климкин Теги: война в украине