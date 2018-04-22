По заключению следственной группы, проблемы не ограничиваются только Азербайджаном

Об этом говорится в отчете группы, представленном Бюро ПАСЕ в воскресенье, сообщает "Европейская правда". Издание имеет копию отчета, изложенного на 198 страницах.

Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но члены следственной группы отмечают, что проблемы не ограничиваются одной страной.

"Во время работы к нам поступила информация также о нестандартных ситуаций, связанных с другими странами", - подчеркнул глава следственной группы, судья Николас Братца.

Однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на самом деле Азербайджана, в отношении которого звучало больше обвинений.

Братца подчеркнул: в отношении части депутатов есть достаточные доказательства, что "была группа лиц, работавших в ПАСЕ в пользу Азербайджана ... 7 членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи".

Отдельной стала проблема подарков ПАСЕ.

"Члены ПАСЕ, а также члены секретариата ПАСЕ получали многочисленные подарки ... Мы не имеем достаточных доказательств, чтобы доказать, что конкретный дар был получен в обмен на конкретное решение. Тем не менее, мы считаем необходимым подчеркнуть отсутствие прозрачности в вопросе получения подарков" , - заявил судья.

Обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда активисты обнародовали ряд подтверждений системного подкупа депутатов со стороны правительства Азербайджана. Ассамблея в течение нескольких лет игнорировала эти обвинении, пока в 2015 часть из них не подтвердила итальянская полиция, задержав одного из бывших депутатов, Луку Волонте.

После скандала с бывшим президентом ПАСЕ Педро Аграмунт проблема стала еще более актуальной. Под давлением новых доказательств ПАСЕ и Комитет министров СЕ согласились создать внешнюю следственную группу. В ее состав вошли Николас Братца (Nicolas Bratza, прежний президент Европейского суда по правам человека), Жан-Луи Брурье (Jean-Louis Bruguière, властный французский судья в отставке) и Элизабет Фура (Elisabet Fura, бывшая судья ЕСПЧ, ныне - шведский омбудсмен ).