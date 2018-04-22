В Украине объявили штормовое предупреждение.

В ночь на понедельник возможны заморозки, передает со ссылкой на .

"23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях кое-где заморозки до 2 градусов", - сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

24 апреля на Левобережье на почве и в воздухе заморозки достигнут 0-5 градусов.

18 апреля на столичном просп. Победы, 26 возле станции метро Политехнический институт шквальный ветер сорвал громадный лист железа с крыши здания торгового центра.

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