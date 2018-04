Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев грубо нарушил правила дорожного движения, и полиция могла оштрафовать его на большую сумму.

Синод вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому вопросу.→ Йованович считает, что после назначения Помпео госсекретарем политика США в отношении Украины станет "скорее последовательной" В отношении учительницы из Львова, на странице которой опубликовали поздравление Гитлеру, начали служебное расследование Аброськин: В Украине действуют два направления воровского движения – "апельсины" и обычные "воры в законе" Пример Эстонии, прецедент Польши и неудача Болгарии. На кого ориентироваться Украине в стремлении к автокефальной церкви G Денис КОНДАК Киевский патриархат, Московский патриархат и автокефалия. Почему в Украине три православные церкви и какие из них законны G Денис КОНДАК До двух лет тюрьмы за получение продуктов и фотографирование бюллетеня. Как Кабмин предлагает ужесточить избирательное законодательство G Денис КОНДАК Перед стартом автопробега к дому Порошенко активистов "Руху нових сил" забросали яйцами В Киеве около 20 человек митингуют в поддержку Савченко В "Миротворце" заявили, что располагают записью разговора Онищенко с неким россиянином в Израиле и готовы передать ее правоохранителям В Госдепартаменте США призвали Украину повысить цены на газ и создать независимый антикоррупционный суд ДНЕВНИК КИЕВЛЯНКИ. ЧАСТЬ V В июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года. ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА В Полтаве вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО МИР, ПОЛИТИКА Белковский о Путине: Не исключаю преемника-гея Полиция опубликовала запись нарушения, за которое оштрафовали нардепа Арьева Вчера 23.59 |комментариев: coreola.addurl('articles[242571]', '242571'); //coreola.addurl('totalcomments[242571]', '242571'); Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев грубо нарушил правила дорожного движения, и полиция могла оштрафовать его на большую сумму. → МИР, ПОЛИТИКА Премьер Армении заявил, что занял должность ради решения проблемы Карабаха Вчера 23.24 |комментариев: coreola.addurl('articles[242569]', '242569'); //coreola.addurl('totalcomments[242569]', '242569'); Управление Арменией "другие деятели" смогут принять после решения проблемы Нагорного Карабаха, отметил премьер-министр страны Серж Саргсян. → МИР, ПОЛИТИКА Явлинский о президентских выборах в РФ: Путин получил мандат ничего не менять Вчера 21.35 |комментариев: coreola.addurl('articles[242562]', '242562'); //coreola.addurl('totalcomments[242562]', '242562'); Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что президентские выборы в РФ проиграли голосовавшие и за Владимира Путина, и за левых, и за правых, и те, кто не пришел на избирательные участки. → Бульвар Гордона. Приложение все публикации→ Спирс станцевала с полуголым бойфрендом в зале Седокова показала своего нового возлюбленного "Не шкодую". Егорова запела в составе группы "#S_Ніжний Олень". Аудио МИР, ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ Петербургские знакомые Путина были бенефициарами газового транзита через Украину в 2000-х – СМИ Вчера 20.15 |комментариев: coreola.addurl('articles[242555]', '242555'); //coreola.addurl('totalcomments[242555]', '242555'); К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркменистана в Украину, имеют отношение трое жителей Санкт-Петербурга, которых связывают с криминалом и окружением президента РФ Владимира Путина, сообщает "Дождь". → МИР, ПОЛИТИКА МИД Германии обвинил российские СМИ в дезинформации по делу Скрипалей Вчера 20.11 |комментариев: coreola.addurl('articles[242556]', '242556'); //coreola.addurl('totalcomments[242556]', '242556'); Обнаруженное экспертами из Швейцарии вещество BZ было в сравнительных пробах, которые лаборатория получила во время анализа яда, отравившего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, отметили в МИД ФРГ. Российские СМИ писали, что людей отравили BZ. → МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА Тымчук о Путине: Мы не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому он – Владимир Шубоед Вчера 19.25 |комментариев: coreola.addurl('articles[242554]', '242554'); //coreola.addurl('totalcomments[242554]', '242554'); Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предложил именовать президента России Владимира Путина Шубоедом, потому что прозвище Кровавый в российской истории уже занято.→ КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА Мосийчук: Украина имеет полное право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия Вчера 17.39 |комментариев: coreola.addurl('articles[242545]', '242545'); //coreola.addurl('totalcomments[242545]', '242545'); Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что размещение россиянами ядерного оружия в оккупированном Крыму является грубым нарушением соглашения по нераспространению ядерного оружия.→ Скандал вокруг Холодницкого вошел в подковерную борьбу с политическими договорняками – адвокат Леменов Вчера 16.56 |комментариев: coreola.addurl('articles[242542]', '242542'); //coreola.addurl('totalcomments[242542]', '242542'); Быстрого решения вопроса увольнения или оставления на должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждать не стоит, считает адвокат Александр Леменов. → ← Назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Вперед → Самые популярные материалы $.get('/pub/data/top.html',function(data){ if (coreola.sectionid!=1000) { var lis = $(data); lis.each(function(index, element) { if (index<5) $('#top_materials2').append(element); }); } else $('#top_materials2').html(data); }); Новости

Популярное 23:19 Климкин: Партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир

22:42 Муждабаев: Если революция победит, "Путин введет войска" и де-факто оккупация Армении Россией станет всем очевидна

22:40 23 апреля в Украине ожидаются заморозки – Укргидрометцентр

22:10 Сожжение лагеря ромов в Киеве полиция не расследует – журналист Литвин

21:39 Вселенский патриархат сообщил, что обсудит предоставление автокефалии украинской православной церкви

21:33 Йованович считает, что после назначения Помпео госсекретарем политика США в отношении Украины станет "скорее последовательной"

21:15 В Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста в реку Больше материалов → Пример Эстонии, прецедент Польши и неудача Болгарии. На кого ориентироваться Украине в стремлении к автокефальной церкви G 11:20

"Газпром" направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом", Демпартия США подала в суд на Россию и команду Трампа. Главное за день G 23:05

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки: Глобальной гуманитарной катастрофы из-за отключения воды мы не допустим G 17:26

Киевский патриархат, Московский патриархат и автокефалия. Почему в Украине три православные церкви и какие из них законны G 16:35

Никонов: На нашей с Кличко встрече с Соросом прозвучал вопрос: собирается ли он помочь Украине деньгами? Он указал рукой на улицу с Mercedes: “Кому давать деньги?” G 16:12

Террористы могут и дома у кого-то скрываться. Что, теперь все должны сдать ФСБ копии ключей от квартир? – политолог Вишневский о блокировке Telegram G 14:50

Грищенко: Лавров мне сказал: "Ох и злой же ты, Костя!" G

Никонов: Министр в Украине должен получать минимум 500 тысяч гривен, народный депутат – 250 тысяч G

Киевлянка Хорошунова в дневнике 1944 года: Мысль, что я ничем не отличаюсь от дезертира, бегущего с поля боя, была в настоящее время сильнее только G

Как Березовский получил убежище в Англии. Полный текст писем с угрозами и заключения их экспертного анализа G

Гарбуз: Еще пару лет – и в Луганске пустыня будет, вся молодежь из области уедет, ни один завод уже не запустим G

Зибров: Я бы с Тимошенко спел дуэтом. "Женщина любимая" мы с ней на фуршете пели G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены.



