|"Я учу детей патриотизму". Батюк заявила, что поздравляя Гитлера на ее странице в соцсетях ее хотели скомпрометировать
|22.04.2018 22:40
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ДНЕВНИК КИЕВЛЯНКИ. ЧАСТЬ VВ июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года. ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА В Полтаве вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО МИР, ПОЛИТИКА Белковский о Путине: Не исключаю преемника-гея Полиция опубликовала запись нарушения, за которое оштрафовали нардепа Арьева Вчера 23.59 |комментариев: coreola.addurl('articles[242571]', '242571'); //coreola.addurl('totalcomments[242571]', '242571');
Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев грубо нарушил правила дорожного движения, и полиция могла оштрафовать его на большую сумму.→ МИР, ПОЛИТИКА Премьер Армении заявил, что занял должность ради решения проблемы Карабаха Вчера 23.24 |комментариев: coreola.addurl('articles[242569]', '242569'); //coreola.addurl('totalcomments[242569]', '242569');
Управление Арменией "другие деятели" смогут принять после решения проблемы Нагорного Карабаха, отметил премьер-министр страны Серж Саргсян.→ МИР, ПОЛИТИКА Явлинский о президентских выборах в РФ: Путин получил мандат ничего не менять Вчера 21.35 |комментариев: coreola.addurl('articles[242562]', '242562'); //coreola.addurl('totalcomments[242562]', '242562');
Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что президентские выборы в РФ проиграли голосовавшие и за Владимира Путина, и за левых, и за правых, и те, кто не пришел на избирательные участки.→ Бульвар Гордона. Приложение все публикации→ Спирс станцевала с полуголым бойфрендом в зале Седокова показала своего нового возлюбленного "Не шкодую". Егорова запела в составе группы "#S_Ніжний Олень". Аудио МИР, ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ Петербургские знакомые Путина были бенефициарами газового транзита через Украину в 2000-х – СМИ Вчера 20.15 |комментариев: coreola.addurl('articles[242555]', '242555'); //coreola.addurl('totalcomments[242555]', '242555');
К компании, которая с начала 2000-х годов стала главным поставщиком газа из Туркменистана в Украину, имеют отношение трое жителей Санкт-Петербурга, которых связывают с криминалом и окружением президента РФ Владимира Путина, сообщает "Дождь".→ МИР, ПОЛИТИКА МИД Германии обвинил российские СМИ в дезинформации по делу Скрипалей Вчера 20.11 |комментариев: coreola.addurl('articles[242556]', '242556'); //coreola.addurl('totalcomments[242556]', '242556');
Обнаруженное экспертами из Швейцарии вещество BZ было в сравнительных пробах, которые лаборатория получила во время анализа яда, отравившего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, отметили в МИД ФРГ. Российские СМИ писали, что людей отравили BZ.→ МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА Тымчук о Путине: Мы не можем лидера ядерной державы именовать Молью. Потому он – Владимир Шубоед Вчера 19.25 |комментариев: coreola.addurl('articles[242554]', '242554'); //coreola.addurl('totalcomments[242554]', '242554'); Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук предложил именовать президента России Владимира Путина Шубоедом, потому что прозвище Кровавый в российской истории уже занято.→ КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА Мосийчук: Украина имеет полное право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия Вчера 17.39 |комментариев: coreola.addurl('articles[242545]', '242545'); //coreola.addurl('totalcomments[242545]', '242545'); Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что размещение россиянами ядерного оружия в оккупированном Крыму является грубым нарушением соглашения по нераспространению ядерного оружия.→ Скандал вокруг Холодницкого вошел в подковерную борьбу с политическими договорняками – адвокат Леменов Вчера 16.56 |комментариев: coreola.addurl('articles[242542]', '242542'); //coreola.addurl('totalcomments[242542]', '242542');
Быстрого решения вопроса увольнения или оставления на должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждать не стоит, считает адвокат Александр Леменов.→ ← Назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Вперед →
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